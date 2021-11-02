Постраждала вагітна: на Виноградарі у Києві водійка-початковець спричинила ДТП

Потужне зіткнення маленької FIAT 500 та BMW х5 сталася вранці 2 листопада на проспекті Правди у Києві. Спричинила аварію водійка "італійця", яка виїхала на зустрічну смугу.

На місце події працювали медики швидкої та поліцейські. Правоохоронці з'ясували, що за кермом FIAT перебувала недосвідчена водійка.

Дивіться також На трасі під Києвом сталася масштабна аварія за участю 6 машин: відео ДТП

Втім, сама ймовірна порушниця правил стверджує, що їй стало зле за кермом.

У BMW перебувала вагітна



FIAT влетів у BMW на зустрічці / Фото "Магнолія ТВ"

Зіткнення машин було досить потужним. Внаслідок аварії BMW залишилася без колеса.

У FIAT серйозно постраждала передня частина машини.

Внаслідок аварії травми отримала вагітна дівчина, яка перебувала у "німці". Які саме ушкодження у неї діагностували, невідомо.



Внаслідок зіткнення у BMW відлетіло колесо / Фото "Магнолія ТВ"

За фактом ДТП з постраждалими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Кваліфікація справи залежить від того, як саме трактуватимуть ступінь важкості травм у жінки з BMW лікарі.

Через ДТП було майже повністю заблоковано рух транспорту в напрямку Вишгорода.