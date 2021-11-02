На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Правоохранители выяснили, что за рулем FIAT находилась неопытная водитель.
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Впрочем, сама вероятная нарушительница правил утверждает, что ей стало плохо за рулем.
В BMW находилась беременная
FIAT влетел в BMW на встречке / Фото "Магнолия ТВ"
- Столкновение машин было достаточно мощным. В результате аварии BMW осталась без колеса.
- У FIAT серьезно пострадала передняя часть машины.
- В результате аварии травмы получила беременная девушка, которая находилась в "немце". Какие именно повреждения у нее диагностировали, неизвестно.
В результате столкновения у BMW отлетело колесо / Фото "Магнолия ТВ"
По факту ДТП с пострадавшими правоохранители должны открыть уголовное производство. Квалификация дела зависит от того, как именно будут трактовать степень тяжести травм у женщины с BMW врачи.
Из-за ДТП было почти полностью заблокировано движение транспорта в направлении Вышгорода.