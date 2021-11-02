На місце події працювали медики швидкої та поліцейські. Правоохоронці з'ясували, що за кермом FIAT перебувала недосвідчена водійка.
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Втім, сама ймовірна порушниця правил стверджує, що їй стало зле за кермом.
У BMW перебувала вагітна
FIAT влетів у BMW на зустрічці / Фото "Магнолія ТВ"
- Зіткнення машин було досить потужним. Внаслідок аварії BMW залишилася без колеса.
- У FIAT серйозно постраждала передня частина машини.
- Внаслідок аварії травми отримала вагітна дівчина, яка перебувала у "німці". Які саме ушкодження у неї діагностували, невідомо.
Внаслідок зіткнення у BMW відлетіло колесо / Фото "Магнолія ТВ"
За фактом ДТП з постраждалими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження. Кваліфікація справи залежить від того, як саме трактуватимуть ступінь важкості травм у жінки з BMW лікарі.
Через ДТП було майже повністю заблоковано рух транспорту в напрямку Вишгорода.