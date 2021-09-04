Потрібне негайне розслідування, – глава Мінкульту про пожежу в костелі святого Миколая

Олександр Ткаченко відреагував на жахливу пожежу у костелі святого Миколая, яка спалахнула 3 вересня у Києві. Міністр культури повідомив, що наразі костелу нічого не загрожує, але вогонь знищив унікальний орган.

Як наголосив Ткаченко, ця ситуація потребує безумовної, нагальної уваги та розслідування.

Важливо У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

Із сумом міністр констатував, що вогонь повністю знищив унікальний орган. Водночас завдяки роботі рятувальників людських жертв вдалося уникнути.

Що відомо про пожежу у костелі святого Миколая

Ткаченко розповів, що загоряння виникло під час репетиції. Площа пожежі складала 80 квадратних метрів. На щастя, значної шкоди будівлі не завдано.

Точну причину пожежі встановить слідство. Натомість Міністерство культури та інформаційної політики почали детальну оцінку ушкоджень костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

Пожежа в Костелі святого Миколая в Києві – ситуація, яка потребує нагальної уваги та розслідування. Окреме питання – ступінь пошкодження органу. Наразі працюємо над цим і до розслідування вже підключилась Нацполіція,

– написав Ткаченко.

Крім того, він додав, що триває пошук нового місця для концертів, репетицій колективу та можливих гастролей Національного будинку органної та камерної музики, що розташовувався в костелі.

Костел повністю відновлять

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський впевнений, що костел Святого Миколая в Києві буде повністю відновлений після пожежі.

Несучі перекриття не постраждали. Тобто конструкції костелу нічого не загрожує,

– додав Монастирський.

Що відомо про костел? Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська збудували у 1899 – 1909 роках. Будівлю звели у неоготичному стилі. Проєкт розробив Станіслав Валовський. Над будівництвом працював архітектор Владислав Городеський.

Який вигляд має костел святого Миколая після пожежі: дивіться відео