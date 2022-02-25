Пожежа в багатоповерхівці в Києві після ворожого обстрілу: є загроза руйнування
25 лютого 2022 , 05:08Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Києві після ворожих авіаударів горить багатоповерхівка. Через вогонь є загроза руйнування будівлі.
На місці пожежі працюють рятувальники. Ворожі снаряди влучили в обидві секції багатоповерхівки.
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У 1 секції будинку на Кишиця 7А, яка складається з 10 поверхів, влучання на рівні 1 – 2 поверхів. У 2 секції, яка є 16-поверховою, влучання на рівні 8 – 9 поверхів.
Через це виникла пожежа. Будинку загрожує руйнування.
До гасіння пожежі залучили 11 одиниць техніки. Крім того, рятувальники завяили про надходження повідомлень з різних районів столиці про вибухи.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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