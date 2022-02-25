На місці пожежі працюють рятувальники. Ворожі снаряди влучили в обидві секції багатоповерхівки.

Зверніть увагу У Києві після ворожого обстрілу спалахнула багатоповерхівка: може бути багато жертв

У 1 секції будинку на Кишиця 7А, яка складається з 10 поверхів, влучання на рівні 1 – 2 поверхів. У 2 секції, яка є 16-поверховою, влучання на рівні 8 – 9 поверхів.

Через це виникла пожежа. Будинку загрожує руйнування.

До гасіння пожежі залучили 11 одиниць техніки. Крім того, рятувальники завяили про надходження повідомлень з різних районів столиці про вибухи.

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