На месте пожара работают спасатели. Вражеские снаряды попали в обе секции многоэтажки.

Обратите внимание В Киеве вспыхнула многоэтажка: возможно большое количество жертв

В 1 секции дома на Кишица 7А, которая состоит из 10 этажей, попадание на уровне 1 – 2 этажей. Во 2 секции, которая является 16-этажной, попадание на уровне 8 – 9 этажей.

Из-за этого возник пожар. Дому грозит разрушение.

К тушению пожара привлекли 11 единиц техники. Кроме того, спасатели заявили о получении сообщений из разных районов столицы о взрывах.

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