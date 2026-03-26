Масштабна пожежа у Києві: стовп диму було видно з обох берегів

У Голосіївському районі Києва, неподалік житлового масиву Корчувате 26 березня, спалахнула велика пожежа. За попередніми оцінками, вогонь охопив площу близько 2000 квадратних метрів.

Про це повідомляє ДСНС та телеграм-канали.

Що відомо про пожежу в Києві?

Близько 12:30 місцеві жителі помітили густий чорний дим. Спершу йшлося про загоряння сміття приблизно на 300 квадратних метрах, однак полум’я швидко поширилося. Дим було видно з різних частин столиці – як з правого, так і з лівого берега.

У ДСНС Києва підтвердили, що виклик надійшов о 12:33 з вулиці Набережно-Корчуватської. За їхніми даними, загоряння виникло на території одного з підприємств, після чого перекинулося на складські та допоміжні будівлі поруч.

До ліквідації пожежі залучили 83 рятувальників і 24 одиниці техніки. Інформації про постраждалих наразі немає, причини займання з’ясовують правоохоронці.

