У Києво-Печерську лавру було пряме влучання, святині рятували від пожежі: перші фото

Під час масованої комбінованої атаки Росії 15 червня на Київ сталося пряме влучання ворожої цілі у Національний заповідник "Києво-Печерська лавра". Спалахнула масштабна пожежа.

Вона охопила дах головного храму обителі – Успенського собору. 24 Канал розповідає, що про це відомо на поточний момент.

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Обстріл Києва 15 червня пошкодив Києво-Печерську лавру: що про це відомо?

Російська армія вночі 15 червня атакувала Київ за допомогою ударних безпілотників, балістичних ракет та крилатих ракет. Вибухи зафіксували у практично всіх районах столиці – за інформацією КМВА, на цей момент відомо про понад 40 пошкоджень на різних локаціях.

Близько 2 години ночі мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація підтвердили займання на території Києво-Печерської лаври. Голова МВА Тимур Ткаченко, зокрема, заявив, що руйнування там значні та сталися саме внаслідок прямого влучання.

Завдяки злагодженим діям рятувальників ДСНС та братії монастиря, пожежу на покрівлі Успенського собору вдалося взяти під контроль. Одразу після прильоту на території комплексу розгорнули екстрені заходи з порятунку культурних та релігійних цінностей.

Пожежа охопила дах Успенського собору Києво-Печерської лаври під час масованої атаки / Фото очевидців, Уряду та ДСНС

Як відреагували на обстріл Лаври в Уряді та релігійних установах?

Як повідомив намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій, довелося вдатися до термінової евакуації святинь. З охопленого вогнем собору та прилеглих приміщень під обстрілами виносили стародавні ікони, які мають світову історичну та духовну цінність, також антимінси з зашитими частинками мощей та інше цінне богослужбове начиння.

Очільник Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній так само опублікував допис, де звернувся до вірян із проханням про молитву за врятування святині від знищення. Удар по Лаврі він назвав черговим російським злочином проти людяності, історії та християнства.

Додамо, що Києво-Печерська лавра є не лише визначною українською святинею, але й об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що цей комплекс перебуває під особливим міжнародно-правовим захистом відповідно до Другого протоколу Гаазької конвенції 1954 року. Атака на об'єкт із таким статусом кваліфікується як важкий воєнний злочин проти культурної спадщини людства.