Масштабна пожежа під Києвом: у ДСНС розповіли перші деталі

Укр Рус
Київ Новини Києва
22 березня, 16:24
2
Оновлено - 16:29, 22 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • На Київщині горить складська будівля, причини загоряння поки невідомі.
  • На місці вже працюють пожежники, площа пожежі уточнюється.

Вдень 22 березня на околицях Києва помітили масштабне загоряння. Горить складське приміщення.

Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров.

Що відомо про пожежу?

У мережі публікують кадри, як у небо здіймається величезний стовп чорного диму, який видно здалеку.

Пожежа під Києвом / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

 

Пожежа під Києвом: дивіться відео

 

 

У ДСНС розповіли, що горить окремо розташована складська будівля. Наразі невідомо про причини загоряння та кому саме належить об'єкт. Але місцеві телеграм-канали стверджують, що горять будматеріали.

На місці уже працюють пожежники.

Площу уточнюємо. Сподіваємося, що без травмованих,
– зазначив Павло Петров.

Як зазначили у ДСНС, пожежа виникла на території області. 

Загоряння складського приміщення під Києвом / Фото Дарії Черниш, 24 Канал

