На Позняках у Києві маршрутка ледве не відірвала двері легковика: фото

2 серпня 2021 , 13:51
Читать новость на русском

Джерело:

dtp.kiev.ua

Водій 545 маршрутки не встиг відреагувати на відкриті двері Ford Fusion, який припаркувався на правій смузі дороги. Інцидент стався ввечері 1 серпня.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки пасажир легковика встиг прибрати руки перед зіткненням. Втім, транспортні засоби отримали серйозні пошкодження.

Дивіться також У Києві на Саперно-Слобідській відбійник наскрізь проштрикнув легковик: фото

На місці події працювали патрульні поліцейські. Як саме вони кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Вщент запаркована вулиця


Двері Ford Fusion відновити неможливо / Фото dtp.kiev.ua

  • Інцидент стався на вулиці Бориса Гмирі неподалік від "Епіцентру". Як стверджують місцеві мешканці, на цій ділянці дороги одна з двох смуг для руху завжди зайнята припаркованими машинами. При цьому роз'їхатися через це машинам іноді буває досить складно.
  • В якийсь мірі саме через такий спосіб паркування й сталася аварія. Водій привезеної з США автівки зупинив машину так, що задній пасажир не міг вийти, не заважаючи іншим учасникам руху.
  • Крім того, судячи з усього, пасажир не звернув увагу на маршрутку, яка їхала повз, та відкрив двері перед нею.


Автобус майде відірвав двері седану / Фото dtp.kiev.ua

 У дописі спільноти dtp.kiev.ua зазначили, що "транспорт взявся нізвідки". Учасники ДТП шукають свідків інциденту.

Автор: Олексій Чибісов