Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки пасажир легковика встиг прибрати руки перед зіткненням. Втім, транспортні засоби отримали серйозні пошкодження.

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На місці події працювали патрульні поліцейські. Як саме вони кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

Вщент запаркована вулиця



Двері Ford Fusion відновити неможливо / Фото dtp.kiev.ua

Інцидент стався на вулиці Бориса Гмирі неподалік від "Епіцентру". Як стверджують місцеві мешканці, на цій ділянці дороги одна з двох смуг для руху завжди зайнята припаркованими машинами. При цьому роз'їхатися через це машинам іноді буває досить складно.

В якийсь мірі саме через такий спосіб паркування й сталася аварія. Водій привезеної з США автівки зупинив машину так, що задній пасажир не міг вийти, не заважаючи іншим учасникам руху.

Крім того, судячи з усього, пасажир не звернув увагу на маршрутку, яка їхала повз, та відкрив двері перед нею.



Автобус майде відірвав двері седану / Фото dtp.kiev.ua

У дописі спільноти dtp.kiev.ua зазначили, що "транспорт взявся нізвідки". Учасники ДТП шукають свідків інциденту.