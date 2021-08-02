В результате инцидента никто не пострадал, поскольку пассажир легковушки успел убрать руки перед столкновением. Впрочем, транспортные средства получили серьезные повреждения.

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На месте происшествия работали патрульные полицейские. Как именно они квалифицировали инцидент, пока неизвестно.

Полностью запаркованная улица



Двери Ford Fusion восстановить невозможно / Фото dtp.kiev.ua

Инцидент произошел на улице Бориса Гмыри неподалеку от "Эпицентра". Как утверждают местные жители, на этом участке дороги одна из двух полос для движения всегда занята припаркованными машинами. При этом разъехаться из-за этого машинам иногда бывает довольно сложно.

В какой-то степени именно из-за такого способа парковки и произошла авария. Водитель привезенной из США машины остановил машину так, что задний пассажир не мог выйти, не мешая другим участникам движения.

Кроме того, судя по всему, пассажир не обратил внимание на маршрутку, которая ехала мимо, и открыл дверь перед ней.



Автобус почти оторвал двери седана / Фото dtp.kiev.ua

В заметке сообщества dtp.kiev.ua отметили, что "транспорт взялся ниоткуда". Участники ДТП ищут свидетелей инцидента.