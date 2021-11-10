Прикидалися працівниками СБУ: у Києві затримали шахраїв, які вимагали гроші з іноземців

Співробітники Служби безпеки України викрили угруповання шахраїв, яке очолював уродженець Сирії. Чоловік разом зі своїми спільниками шантажував іноземців депортацією.

За даними слідчих, зловмисники представлялися офіцерами СБУ та стверджували потерпілим, що анулюють їхні документи, які дають право на проживання в Україні. Щоб не вживати заходів щодо депортації, фігуранти провадження вимагали гроші.

Дивіться також Нараховували мільйони мертвим: СБУ заблокувала фейкові соцвиплати в ОРДЛО

Затримали одного з шахраїв на гарячому, коли він отримав гроші від ошуканої жінки.

Погрожував громадянці Марокко



Чоловіки вимагали гроші в іноземців / Фото СБУ

Правоохоронці з'ясували, що організатором схеми є громадянин України, який є уродженцем Сирії.

Він разом з підлеглим вимагали "хабар" від громадянки Марокко. Чоловіки представлялися співробітниками СБУ та казали, що зроблять все, щоб депортувати жінку та її чоловіка.

Іноземка погодилася віддати зловмисникам гроші. Безпосередньо під час отримання грошей чоловіка й затримали.



Уродженця Сирії затримали у його квартирі / Фото СБУ

Організатора угруповання затримали у його квартирі під час обшуку.

Незабаром чоловікам повідомлять про підозру у вчиненні шахрайства та надання неправомірної вигоди службовій особі. Згодом зловмисникам обиратимуть запобіжний захід.

Наразі слідчі намагаються встановити та притягнути до відповідальності всіх, хто може бути причетним до протиправної діяльності угруповання.