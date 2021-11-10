За даними слідчих, зловмисники представлялися офіцерами СБУ та стверджували потерпілим, що анулюють їхні документи, які дають право на проживання в Україні. Щоб не вживати заходів щодо депортації, фігуранти провадження вимагали гроші.
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Затримали одного з шахраїв на гарячому, коли він отримав гроші від ошуканої жінки.
Погрожував громадянці Марокко
Чоловіки вимагали гроші в іноземців / Фото СБУ
- Правоохоронці з'ясували, що організатором схеми є громадянин України, який є уродженцем Сирії.
- Він разом з підлеглим вимагали "хабар" від громадянки Марокко. Чоловіки представлялися співробітниками СБУ та казали, що зроблять все, щоб депортувати жінку та її чоловіка.
- Іноземка погодилася віддати зловмисникам гроші. Безпосередньо під час отримання грошей чоловіка й затримали.
Уродженця Сирії затримали у його квартирі / Фото СБУ
Організатора угруповання затримали у його квартирі під час обшуку.
Незабаром чоловікам повідомлять про підозру у вчиненні шахрайства та надання неправомірної вигоди службовій особі. Згодом зловмисникам обиратимуть запобіжний захід.
Наразі слідчі намагаються встановити та притягнути до відповідальності всіх, хто може бути причетним до протиправної діяльності угруповання.