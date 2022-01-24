Приготуватися до ковзанки: на Прорізній через прорив у каналізації розлилася "річка"

У центрі Києва на вулиці Прорізній стався прорив каналізації. Через це вдень 24 січня там на тротуарі утворилася ціла "річка".

Місцеві жителі побоюються, що після нічного морозу все це перетвориться на справжню ковзанку. Показово, що сталася ця аварія практично під стінами КМДА.

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Як завжди після ремонту

Розлив води з каналізації стався на нещодавно відремонтованій вулиці. Струмінь, який бив з-під люку, був настільки потужним, що вода стікала аж до Хрещатика.

Схожий випадок у Голосіїві

Наприкінці грудня у Голосіївському районі столиці стався прорив труби гарячого водопостачання. Тоді вода так само залила всю вулицю, а її рівень сягав середини бордюру. За збігом обставин аварійна ситуація також трапилася перед морозами і після свіжого ремонту мереж.

На Прорізній через прорив каналізації утворилася "річка": відео

Текст публікації "Києва оперативного":­­

Ой, як вночі морозець вдарить – справжня ковзанка буде. До того ж – просто біля КМДА. Київ, Прорізна.