Местные жители опасаются, что после ночного мороза все это превратится в настоящий каток. Показательно, что произошла эта авария практически под стенами КГГА.

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Как всегда, после ремонта

Разлив воды из канализации произошел на недавно отремонтированной улице. Струя, бившая из-под люка, была настолько мощной, что вода стекала вплоть до Крещатика.

Похожий случай в Голосеевой

В конце декабря в Голосеевском районе столицы произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Тогда вода так же залила всю улицу, а ее уровень достигал середины бордюра. По стечению обстоятельств, аварийная ситуация также случилась перед морозами и после свежего ремонта сетей.

На Прорезной из-за прорыва канализации образовалась "река": видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Ой, как ночью морозец ударит – настоящий каток будет. К тому же – прямо возле КГГА. Киев, Прорезная.