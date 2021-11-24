На кадрах видно, что холодная вода фонтанирует через канализационный люк и стекает вниз по дороге. Кое-где она достигает середины колес автомобилей. Пока причины аварии неизвестны.

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Вода текла прямо через канализационный люк / Фото телеканала "Киев"



Из-за прорыва трубы в Киеве без воды остались дома на двух улицах / Фото телеканала "Киев"

Коллапс из-за упрямства охранников

Прорыв случился примерно в 9:00 утра.

На место для устранения проблемы сразу прибыли сотрудники Киевводоканала.

Однако они в течение 2,5 часов не могли перекрыть воду – охранники новостройки, где зафиксировали прорыв, отказывались предоставить им доступ на территорию.



Коммунальщиков 2,5 часа не пускали к месту прорыва / Фото телеканала "Киев"

Без воды сидят несколько домов

В конце концов ремонтникам таки удалось перекрыть воду, но после этого им пришлось длительное время выкачивать ее из канализационных люков поблизости.

В Киевводоканале пояснили, что из-за аварии без холодного водоснабжения остались все дома от угла улицы Татарской до угла улицы Лукьяновской.

Озеро из кипятка в Днепре

Подобный случай недавно произошел в Днепре. Там из-за прорыва трубы кипятком затопило целый двор дома. Из-за этого люди оказались заблокированными и даже не могли выйти из своих подъездов.

На Подоле прорвало канализацию и залило улицу водой: видео