На кадрах видно, що холодна вода фонтанує через каналізаційний люк та стікає вниз дорогою. Подекуди вона сягає середини коліс автівок. Поки причини аварії невідомі.

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Вода текла просто через каналізаційний люк / Фото телеканалу "Київ"



Через прорив труби у Києві без води залишилися будинки на двох вулицях / Фото телеканалу "Київ"

Колапс через впертість охоронців

Прорив трапився приблизно о 9:00 ранку.

На місце для усунення проблеми одразу прибули співробітники Київводоканалу.

Однак вони впродовж 2,5 годин не могли перекрити воду – охоронці новобудови, де зафіксували прорив, відмовлялися надати їм доступ на територію.



Комунальників 2,5 години не пускали до місця прориву / Фото телеканалу "Київ"

Без води сидять кілька будинків

Зрештою ремонтникам таки вдалося перекрити воду, але після цього їм довелося тривалий час викачувати її з каналізаційних люків поблизу.

У Київводоканалі пояснили, що через аварію без холодного водопостачання лишилися усі будинки від рогу вулиці Татарської до рогу вулиці Лук'янівської.

Озеро з окропу в Дніпрі

Подібний випадок нещодавно трапився у Дніпрі. Там через прорив труби окропом затопило цілий двір будинку. Через це люди опинилися заблокованими і навіть не могли вийти зі своїх під'їздів.

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