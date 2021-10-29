На кадрах з місця події видно, що на місці прориву утворився справжній кількаметровий "гейзер", який фонтанує брудною водою. Крім того, все навколо заволокло парою.

До теми На Софійській площі в Києві прорвало трубу



Теплотрасу прорвало у місці, де нещодавно замінили дорожнє покриття / Скриншот відео

Ремонт дороги зробили невчасно

На місці аварії лише нещодавно замінили дорожнє покриття. Однак тепер комунальникам доведеться латати не лише труби, але й асфальт.

Втім, як стверджують свідки, аварійники на вулицю Скляренка не поспішають, попри надзвичайну ситуацію. Тим часом у соцмережах кияни переживають, що через інцидент комусь із них пів зими доведеться сидіти без опалення.



На місці прориву утворився велетенський "гейзер" / Скриншот відео



Біля місця аварії все навколо заволокло парою / Скриншот відео

У Києві на вулиці Скляренка прорвало теплотрасу: відео

Гарячий "потоп" на Олекси Тихого

У Солом'янському районі столиці на вулиці Олекси Тихого також прорвало труби із гарячою водою. Окріп лився просто крізь щілини зачиненого вікна в одній із квартир.