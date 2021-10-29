На кадрах с места происшествия видно, что на месте прорыва образовался настоящий "гейзер", который фонтанирует грязной водой. Кроме того, все вокруг заволокло паром.
К теме На Софийской площади в Киеве прорвало трубу
Теплотрассу прорвало в месте, где недавно заменили дорожное покрытие / Скриншот видео
Ремонт дороги сделали несвоевременно
На месте аварии недавно заменили дорожное покрытие. Однако теперь коммунальщикам придется латать не только трубы, но и асфальт.
Впрочем, как утверждают свидетели, аварийщики на улицу Скляренко не спешат, несмотря на чрезвычайную ситуацию. Между тем в соцсетях киевляне переживают, что из-за инцидента кому-то из них ползимы придется сидеть без отопления.
На месте прорыва образовался гигантский "гейзер" / Скриншот видео
У места аварии все вокруг заволокло паром / Скриншот видео
В Киеве на улице Скляренко прорвало теплотрассу: видео
Горячий "потоп" на Олексе Тихого
В Соломенском районе столицы по улице Олексы Тихого также прорвало трубы с горячей водой. Кипяток лился прямо сквозь щели закрытого окна в одну из квартир.