На місці працювали співробітники Київтеплоенерго. Про це повідомили 28 вересня в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми На Сумщині через прорив трубопроводу стався розлив нафти

Трубу проклали понад 40 років тому

Водогін прорвало близько 13 години. Комунальники одразу прибули на місце аварії. Там вони викопали котлован.

Працівники Київобленерго розповіли, що трубопровід проклали ще в 1978 році. Тому, ймовірно, прорив стався через застарілий стан мереж.

Комунальники перевели гарячу воду на іншу мережу, щоб у мешканців не виникало жодних проблем. Полагодити трубу планують протягом доби.

Схожий випадок у Києві