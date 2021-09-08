На місце розливу виїхали представники Державної екологічної інспекції, щоб оцінити масштаби катастрофи.

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Нафта забруднила дві ділянки

Розлив нафти стався на двох ділянках, де розташоване кукурудзяне поле. Загальна площа забруднення становить 0,35 гектара. Представники Державної екослужби взяли зразки ґрунту для лабораторного дослідження, а "Охтирканафтогаз" розпочала роботу з очищення забрудненої нафтопродуктами поверхні.

Після проведення усіх необхідних аналізів, в інспекції підрахують суму збитків, а місце розливу оброблять біодеструкторами.

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