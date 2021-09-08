На место разлива выехали представители Государственной экологической инспекции, чтобы оценить масштабы катастрофы.

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Нефть загрязнила два участка

Разлив нефти произошел на двух участках, где находится кукурузное поле. Общая площадь загрязнения составляет 0,35 гектара. Представители Государственной экослужбы взяли образцы почвы для лабораторного исследования, а "Охтырканафтогаз" начала работу по очистке загрязненной нефтепродуктами поверхности.

После проведения всех необходимых анализов, в инспекции подсчитают сумму ущерба, а место разлива обработают биодеструкторами.

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