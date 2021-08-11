Снимки со спутника Sentinel-1, который принадлежит Институту космических исследований Российской академии наук, ставят под сомнение заявление российских чиновников о масштабах выброса нефти в море.

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В Черном море настоящая экологическая катастрофа

После выброса нефти Росморречфлот сообщал, что выбросы являются незначительными и Каспийский трубопроводный консорциум ликвидирует последствия самостоятельно.



Последствия выброса нефти в Черном море

Однако спутниковые снимки демонстрируют совершенно иную картину. На них отчетливо видно, что нефтяное пятно протянулось на 19 километров от берега вглубь моря. Площадь загрязнения составляет почти 85 тысяч квадратных километров, что в 400 тысяч раз больше цифры, которую озвучивали ранее.



Россия скрыла реальные масштабы катастрофы

Сейчас ученые продолжают изучать спутниковые данные для анализа катастрофы.

Выброс нефти в Черном море: главное