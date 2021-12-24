На відео помітно, що рівень води сягає майже середини бордюру. Крім того, вона парує. Очевидно, прорив стався у комунікаціях, які забезпечують гаряче водопостачання.

До теми Венеція по-київськи: на Оболоні через потоп вода майже сягала капотів авто



Вулиця Голосіївська у Києві перетворилася на річку / Скриншот відео

Містянам екстрим забезпечено

На місці, де утворився потоп, буквально тиждень тому проводили ремонтні роботи. Мешканців району попередили, що через морози там утвориться справжня ковзанка. Відтак, водіям та пішоходам слід бути обережними, аби не потрапити в дорожньо-транспортну пригоду і не травмуватися.

У Голосіїві серед вулиці прорвало трубу й утворилася річка: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Надзвичайна пригода у Києві на вулиці Голосіївська: рвонуло трубу, дорогою тече струмком вода. Тиждень тому на місці прориву робили якісь ремонтні роботи. Будьте уважні та обережні, завтра буде дуже слизько.