Чим саме зумовлений такий колапс, наразі невідомо. Імовірно, десь прорвало водогін. До того ж, у коментарях місцеві мешканці поскаржилися, що через велику щільність забудови комунікації вже просто не витримують.

Схоже На Подолі прорвало каналізацію, але охоронці новобудови не давали усунути потоп

Машини пішли "у плавання"

За словами свідків, вода залила вулицю у 9 мікрорайоні, поблизу стадіону "Єдність".

На кадрах з місця аварії видно, що деяким припаркованим авто вода сягає середини коліс, низу дверей, а тим, що рухаються, взагалі доходить до капотів.

Над водою видніються лише острівці газонів.

Тому людям із довколишніх будинків практично нереально переміщатися по території двору.



Деяким авто вода сягала середини коліс та дверей / Фото з фейсбуку Оболонського району міста Києва



Двір перетворився на острівці серед озера / Фото з фейсбуку Оболонського району міста Києва

Колапс з опаленням на Дарниці: подібна історія

Тим часом на Дарниці місцеві жителі поскаржилися на те, що від початку опалювального сезону в їхніх квартирах тепло було лише кілька днів. Річ у тім, що у дворах по кілька разів на місяць прориває труби з гарячою водою. Капітально лагодити їх комунальники поспішають не надто, тому людям доводиться сидіти взимку без елементарних благ цивілізації.

На Оболоні машини потонули у воді через потоп: відео

Через аварію вода залила ввесь двір на Оболоні: відео

Текст публікації спільноти Оболонського району міста Києва:

Потоп біля стадіону "Єдність" у 9 мікрорайоні. Рятуйте свої автомобілі.