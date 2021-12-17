Чим саме зумовлений такий колапс, наразі невідомо. Імовірно, десь прорвало водогін. До того ж, у коментарях місцеві мешканці поскаржилися, що через велику щільність забудови комунікації вже просто не витримують.
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Машини пішли "у плавання"
- За словами свідків, вода залила вулицю у 9 мікрорайоні, поблизу стадіону "Єдність".
- На кадрах з місця аварії видно, що деяким припаркованим авто вода сягає середини коліс, низу дверей, а тим, що рухаються, взагалі доходить до капотів.
- Над водою видніються лише острівці газонів.
- Тому людям із довколишніх будинків практично нереально переміщатися по території двору.
Деяким авто вода сягала середини коліс та дверей / Фото з фейсбуку Оболонського району міста Києва
Двір перетворився на острівці серед озера / Фото з фейсбуку Оболонського району міста Києва
Колапс з опаленням на Дарниці: подібна історія
Тим часом на Дарниці місцеві жителі поскаржилися на те, що від початку опалювального сезону в їхніх квартирах тепло було лише кілька днів. Річ у тім, що у дворах по кілька разів на місяць прориває труби з гарячою водою. Капітально лагодити їх комунальники поспішають не надто, тому людям доводиться сидіти взимку без елементарних благ цивілізації.
На Оболоні машини потонули у воді через потоп: відео
Через аварію вода залила ввесь двір на Оболоні: відео
Текст публікації спільноти Оболонського району міста Києва:
Потоп біля стадіону "Єдність" у 9 мікрорайоні. Рятуйте свої автомобілі.