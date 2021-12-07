Загалом місцеві жителі скаржаться на те, що від початку опалювального сезону перебоїв із гарячим водопостачанням у них в сукупності не виникало лише кілька днів.

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Прорив за проривом

Причиною бід усіх, хто живе на вулиці Вербицького та проспекті Бажана, є масові прориви труб, які виникають один за одним. Варто лише ремонтній бригаді поїхати з місця аварії, як на наступний день її викликають знову.

Через це навколишні двори виглядають, ніби після бойових дій, а увесь благоустрій знищений. Однак цей колапс не змушує комунальників квапитися. І навіть в розпал робочого дня біля жодної з вирв немає нікого, хто мав би займатися усуненням поломок.

Ба більше, з труб поволі тече гаряча вода. Замість того, щоб замінювати їх повністю, бригади намагаються з'єднувати цілі шматки з уже проіржавілими. Зрештою, така робота не дає ніякого результату і стає марною.



Протягом місяця аварійники приїжджали усувати прорив труб 8 разів / Фото з фейсбуку "Дарниця Live"



Через постійні перекопування двори стали схожими на зону бойових дій / Фото з фейсбуку "Дарниця Live"

Обуренню немає меж

Люди, які змушені виживати в екстремальних умовах, попри холоднечу на вулиці, скаржаться, що лише за останній місяць комунікації у їхніх будинках проривало вже вісім разів. Крім того, їх обурює, що через такі псевдоремонти в землю вже зарили безліч бюджетних коштів.

При цьому проблема нікуди не зникає і навіть поглиблюється – у багатьох користувачів почала погана циркулювати гаряча вода навіть тоді, коли вона є.

"Гейзер" затопив нову дорогу на Оболоні

Наприкінці жовтня масштабний прорив теплотраси стався на Оболоні. Через нього на новій ділянці дороги утворився величезний "гейзер" з окропу. Він фонтанував брудною водою, а все навколо затягло густою парою.

На Дарниці кілька дворів залишилися без опалення та гарячої води: відео

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Текст публікації "Дарниця Live":

Дарницькі прориви тепломереж тривають. Частина вулиці Вербицького та проспекту Бажана – без опалення більшу частину опалювального сезону. Прориви у різних місцях відбуваються регулярно у дворах по вулиці Вербицького, 24А/Б-26 та проспекту Миколи Бажана, 7. Наразі люди сидять без опалення п'ятий день.

Мешканці вже не знають, до кого звертатися. За словами однієї жительки, люди бачили опалення лише кілька днів за весь час опалювального сезону. Причиною тому є розриття у різних місцях на наступний день після чергового ремонту. Двори перекопані та нагадують зону бойових дій. Благоустрій знищено.