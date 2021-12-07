В целом, местные жители жалуются на то, что с начала отопительного сезона перебоев с горячим водоснабжением у них в совокупности не возникало всего несколько дней.

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Прорыв за прорывом

Причиной бед всех живущих на улице Вербицкого и проспекте Бажана являются массовые прорывы труб, которые возникают один за другим. Стоит только ремонтной бригаде уехать с места аварии, как на следующий день ее вызывают снова.

Поэтому окружающие дворы выглядят, как после боевых действий, а все благоустройство уничтожено. Однако этот коллапс не заставляет коммунальщиков торопиться. И даже в разгар рабочего дня у ни одной из воронок нет никого, кто должен заниматься устранением поломок.

Более того, из труб медленно течет горячая вода. Вместо того чтобы заменять их полностью, бригады пытаются соединять целые куски с уже проржавевшими. В конце концов такая работа не дает никакого результата и становится бесполезной.



В течение месяца аварийщики приезжали устранять прорыв труб 8 раз / Фото из фейсбука "Дарница Live"



Из-за постоянных перекопок дворы стали похожи на зону боевых действий / Фото из фейсбука "Дарница Live"

Возмущению нет предела

Люди, вынужденные выживать в экстремальных условиях, несмотря на стужу на улице, жалуются, что только за последний месяц коммуникации в их домах прорывало уже восемь раз. Кроме того, их возмущает, что из-за таких псевдоремонтов в землю уже зарыли кучу бюджетных средств.

При этом проблема никуда не исчезает и даже усугубляется – у многих пользователей начала плохо циркулировать горячая вода даже тогда, когда она есть.

"Гейзер" затопил новую дорогу на Оболони

В конце октября масштабный прорыв теплотрассы произошел на Оболони. Из-за него на новом участке дороги образовался огромный "гейзер" из кипятка. Он фонтанировал грязной водой, а все вокруг затянуло густым паром.

На Дарнице несколько дворов остались без отопления и горячей воды: видео

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Текст публикации "Дарница Live":

Дарницкие прорывы теплосетей продолжаются. Часть улицы Вербицкого и проспекта Бажана – без отопления большая часть отопительного сезона. Прорывы в разных местах происходят регулярно во дворах по улице Вербицкого, 24А/Б-26 и проспекту Николая Бажана, 7. Сейчас люди сидят без отопления на пятый день.

Жители уже не знают, к кому обращаться. По словам одной жительницы, люди видели отопление всего несколько дней за все время отопительного сезона. Причиной тому разрыв в разных местах на следующий день после очередного ремонта. Дворы перекопаны и напоминают зону боевых действий. Благоустройство уничтожено.