Чем именно обусловлен такой коллапс, пока неизвестно. Предположительно, где-то прорвало водопровод. К тому же, в комментариях местные жители пожаловались, что из-за большой плотности застройки коммуникации уже просто не выдерживают.

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Машины ушли "в плавание"

По словам свидетелей, вода залила улицу в 9 микрорайоне, вблизи стадиона "Единство".

На кадрах с места аварии видно, что некоторым припаркованным авто вода достигает середины колес, низа дверей, а тем, что двигаются, вообще доходит до капотов.

Над водой виднеются лишь островки газонов.

Поэтому людям из близлежащих домов практически нереально перемещаться по территории двора.

Некоторым авто вода достигала середины колес и дверей / Фото из Фейсбука Оболонского района города Киева

Двор превратился в островки среди озера / Фото из Фейсбука Оболонского района города Киева

Коллапс с отоплением на Дарнице: подобная история

Между тем на Дарнице местные жители пожаловались на то, что с начала отопительного сезона в их квартирах тепло было всего несколько дней. Дело в том, что во дворах по нескольку раз в месяц прорывает трубы с горячей водой. Капитально чинить их коммунальщики спешат не слишком, поэтому людям приходится сидеть зимой без элементарных благ цивилизации.

На Оболони машины утонули в воде из-за потопа: видео

Из-за аварии вода залила весь двор на Оболони: видео

Текст публикации сообщества Оболонского района города Киева:

Потоп возле стадиона "единство" в 9 микрорайоне. Спасайте свои автомобили.