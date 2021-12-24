На видео заметно, что уровень воды достигает почти середины бордюра. Кроме того, она парит. Очевидно, прорыв произошел в коммуникациях, которые обеспечивают горячее водоснабжение.

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Улица Голосеевская в Киеве превратилась в реку / Скриншот видео

Горожанам экстрим обеспечен

На месте, где образовался потоп, буквально неделю назад проводили ремонтные работы. Жителей района предупредили, что из-за морозов там образуется настоящий каток. Следовательно, водителям и пешеходам следует быть осторожными, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие и не травмироваться.

В Голосеево среди улицы прорвало трубу и образовалась река: видео

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Чрезвычайное происшествие в Киеве на улице Голосеевская: рвануло трубу, по дороге течет ручьем вода. Неделю назад на месте прорыва делали какие-то ремонтные работы. Будьте внимательны и осторожны, завтра будет очень скользко.