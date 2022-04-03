У притулку на Київщині за час окупації загинули понад 300 тварин
Джерело:UAnimals
Бородянка, що на Київщині, тривалий час була під ворожою окупацією. Від злочинів ворога постраждали навіть тварини. У місцевому притулку загинули 300 чотирилапих.
Рух за права тварин UAnimals повідомив, що з майже 500 тварин живими залишилось лише 150. Таку страшну знахідку виявили, коли у місто 1 квітня зайшли наші військові.
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До притулку нарешті змогли дістатись волонтери
Сьогодні волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило лише 150,
– сказали зоозахисники.
Ще з початку російського вторгнення собаки залишились зачиненими у вольєрах – їсти та пити їм не приносили. Керівництво до притулку не навідувалось.
Десятки собак – у дуже важкому стані
В UAnimals розповіли, що 27 тварин – у дуже важкому стані, їх доправили до клінік. Також організація перерахувала 50 тисяч гривень на порятунок чотирилапих з Бородянки.
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