У притулку на Київщині за час окупації загинули понад 300 тварин

Бородянка, що на Київщині, тривалий час була під ворожою окупацією. Від злочинів ворога постраждали навіть тварини. У місцевому притулку загинули 300 чотирилапих.

Рух за права тварин UAnimals повідомив, що з майже 500 тварин живими залишилось лише 150. Таку страшну знахідку виявили, коли у місто 1 квітня зайшли наші військові.

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До притулку нарешті змогли дістатись волонтери

Сьогодні волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило лише 150,

– сказали зоозахисники.

Ще з початку російського вторгнення собаки залишились зачиненими у вольєрах – їсти та пити їм не приносили. Керівництво до притулку не навідувалось.

Десятки собак – у дуже важкому стані

В UAnimals розповіли, що 27 тварин – у дуже важкому стані, їх доправили до клінік. Також організація перерахувала 50 тисяч гривень на порятунок чотирилапих з Бородянки.

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