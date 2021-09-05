Продавчиня в Києві ледь не переламала пальці тіктокеру: відео конфлікту

У Києві блогер хотів пожартувати з продавчинею на вулиці. Жінка продавала овочі, а хлопець вирішив перевірити її на чесність.

Тіктокер показав продавчині 400 гривень та запитав, чи не вона їх втратила. Жінка сказала, що шукала їх пів дня.

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Продавчиня вимагала у хлопця віддати їй гроші. Той намагався пояснити, що насправді це його гроші.

Продавчиня зчинила ґвалт

Проте жінка наполягала, що купюри випали у неї з-під прилавка. Після цього жінка швидко вихопила у блогера гроші. При цьому вона ледь не зламала хлопцю пальці.

Потерпілий сказав, що, зважаючи на вміння продавчині виламувати пальці, вона, напевно, має чорний пояс по айкідо. Тіктокер додав, гроші були не справжні, а сувенірні.

Ох і здивується продавчиня, коли побачить, що гроші сувенірні. Тільки б здачу кому-небудь ними не дала,

– підсумував блогер.

Тіктокер розбив пляшку віскі за 205 тисяч гривень

Цікавий інцидент з тіктокером також був у Києві в липні. Підліток заради відео впустив на підлогу пляшку Glen Grant Rare Vintage 1948. Інцидент стався у магазині Goodwine у Печерському районі столиці.

Вже наступного дня блогер вибачився та заявив, що не має грошей, аби заплатити за продукт.