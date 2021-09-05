Тиктокер показал продавщице 400 гривен и спросил, не она ли их потеряла. Женщина сказала, что искала их полдня.

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Продавщица требовала у парня отдать ей деньги. Тот пытался объяснить, что на самом деле это его деньги.

Продавщица подняла шум

Однако женщина настаивала, что купюры выпали у нее из-под прилавка. После этого женщина быстро выхватила у блогера деньги. При этом она едва не сломала парню пальцы.

Потерпевший сказал, что, несмотря на умение продавщицы выламывать пальцы, у нее, наверное, есть черный пояс по айкидо. Тиктокер добавил, деньги были не настоящие, а сувенирные.

Ох и удивится продавщица, когда увидит, что деньги сувенирные. Только бы сдачу кому-нибудь ими не дала,

– подытожил блогер.

Тиктокер разбил бутылку виски за 205 тысяч гривен

Интересный инцидент с тиктокером также был в Киеве в июле. Подросток ради видео уронил на пол бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948. Инцидент произошел в магазине Goodwine в Печерском районе столицы.

Уже на следующий день блогер извинился и заявил, что у него нет денег, чтобы заплатить за продукт.