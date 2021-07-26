Как сообщили в сообществе Kievmap в телеграме, парень зашел в помещение магазина, где торгуют алкоголем, вместе с другом. Он сразу пошел к стеллажам с элитными напитками.

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Разбить подросток решил не простую бутылку, а крайне дорогостоящий виски.

Компенсировать отказался

Тиктокер решил, что ради развлечения будет весело уронить на пол Glen Grant Rare Vintage 1948.

Судя по видео, парень вполне понимал, что делает. Поскольку он сказал, что держит в руках бутылку дорогого алкоголя.

Под конец своего высказывания он уронил виски и картинно схватился за голову.

Стоимость виски, который разбил блогер, – 205 тысяч гривен или 7,5 тысяч долларов.

Вызвали ли администраторы и охранники заведения полицейских, неизвестно. Впрочем, парень и его друг отказывались компенсировать магазину стоимость напитка.

Вполне вероятно, что кроме того, владельцы товара могут требовать от парня и его родителей возместить убытки через суд.

Смотрите видео, как тиктокер разбивает бутылку элитного виски в Киеве: