Все из-за того, что хайп блогеров пошел не в то русло: подростков начали осуждать и остро высмеивать. Поэтому один из ребят решил "отбелиться".

Напомним В Киеве тиктокер разбил бутылку виски за 205 тысяч гривен – видео

"У меня, к сожалению, нет таких денег"

Отметим: просить прощения за поступок стал закадровый герой ролика – оператор. На своей странице в соцсети он на камеру расплакался и пообещал, что больше так не будет.

Я прошу прощения за то, что мы разбили бутылку, я это все снимал на видео. Мне очень-очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы заплатить за эту бутылку,

– рассказал тиктокер.

Пользователи соцсетей иронизируют: мол, извиняться не за что. Просто парню нужно 5 лет бесплатно поработать в магазине.

Тиктокеры разбили элитное виски: коротко