Прокуратура влаштувала черговий рейд з обшуками київським комунальникам

Столичні прокуратура та поліція провели нову низку обшуків 4 – 5 жовтня. Вони відбулися у районних комунальних підприємствах із утримання зелених насаджень.

Зокрема, 4 жовтня правоохоронці нагрянули у Голосіївський район, а 5 жовтня – у Святошинський. На обох об'єктах вони шукали докази порушень.

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Що цікавило прокуратуру

Комунальників Голосієва запідозрили в причетності до схем у сфері публічних закупівель. Що ж до їхніх святошинських колег, то там намагалися знайти порушення у діях підрядних організацій, із якими підприємство уклало договір.

Комунальники нічого не ховали

Співробітники підприємств, де відбулися обшуки, надали усі необхідні документи. Вони запевнили, що хочуть, аби розслідування було максимально повним і не відхилялося від норм законодавства.

Марафон з обшуками триває: де вже побували