Прокуратура влаштувала черговий рейд з обшуками київським комунальникам
Джерело:Офіційний портал Києва
Столичні прокуратура та поліція провели нову низку обшуків 4 – 5 жовтня. Вони відбулися у районних комунальних підприємствах із утримання зелених насаджень.
Зокрема, 4 жовтня правоохоронці нагрянули у Голосіївський район, а 5 жовтня – у Святошинський. На обох об'єктах вони шукали докази порушень.
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Що цікавило прокуратуру
Комунальників Голосієва запідозрили в причетності до схем у сфері публічних закупівель. Що ж до їхніх святошинських колег, то там намагалися знайти порушення у діях підрядних організацій, із якими підприємство уклало договір.
Комунальники нічого не ховали
Співробітники підприємств, де відбулися обшуки, надали усі необхідні документи. Вони запевнили, що хочуть, аби розслідування було максимально повним і не відхилялося від норм законодавства.
Марафон з обшуками триває: де вже побували
- Правоохоронці нагрянули 5 жовтня з обшуками до Київтеплоенерго, Київзеленбуд та фірм-підрядників. Причина – розслідування справи про нібито викраденя 10 мільйонів гривень із бюджету Києва під час закупівлі обладнання.
- Того ж дня прокуратура навідалася до комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району міста Києва". Його посадових осіб запідозрили в причетності до схеми, яка коштувала місту 2 мільйони гривень.
- Крім того, на 12 комунальних підприємствах столиці обшуки відбулися в середині вересня.