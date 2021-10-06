В частности, 4 октября правоохранители нагрянули в Голосеевский район, а 5 октября – в Святошинский. На обоих объектах они искали доказательства нарушений.
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Что интересовало прокуратуру
Коммунальщиков Голосеево заподозрили в причастности к схемам в сфере публичных закупок. Что касается их святошинских коллег, то там пытались найти нарушения в действиях подрядных организаций, с которыми предприятие заключило договор.
Коммунальщики ничего не прятали
Сотрудники предприятий, где прошли обыски, предоставили все необходимые документы. Они заверили, что хотят, чтобы расследование было максимально полным и не отклонялось от норм законодательства.
Марафон с обысками продолжается: где уже побывали
- Правоохранители нагрянули 5 октября с обысками в Киевтеплоэнерго, Киевзеленстрой и фирмы-подрядчики. Причина – расследование дела о якобы хищении 10 миллионов гривен из бюджета Киева при закупке оборудования.
- В тот же день прокуратура наведалась на коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района города Киева". Его должностных лиц заподозрили в причастности к схеме, которая стоила городу 2 миллиона гривен.
- Кроме того, на 12 коммунальных предприятиях столицы обыски прошли в середине сентября.