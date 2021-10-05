Прокуратура нагрянула в служебные помещения предприятия. Там изъяли документы о проведении тендерной закупки и финансовом сотрудничестве с частной компанией.

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Отдали бюджетные средства своим протеже

Коммунальщики провели конкурсные торги с нарушениями.

Они безосновательно отдали предпочтение подконтрольным предприятиям.

На основании заключенных договоров, компаньоны получили на свои счета бюджетные средства.

За них они должны были реконструировать систему теплоснабжения.

Стоимость услуг оказалась завышенной, а сами работы выполнили не полностью.

В ходе обыска прокуратура изъяла документы о тендерах / Фото Киевской городской прокуратуры

Минус 2 миллиона гривен

В конце концов финансовая сделка стоила территориальной общине более 2 миллионов гривен. Теперь правоохранители проведут экспертизу найденных документов и продолжат расследовать громкую коррупционную схему.

Обратите внимание! Если вину подозреваемых докажут, им грозит от 3 до 5 лет ограничения свободы или заключения на срок от 3 до 8 лет. Также предусмотрен запрет занимать определенные должности на 3 года.

Схему организовали должностные лица предприятия / Фото Киевской городской прокуратуры

Сентябрьская череда массовых обысков

В середине сентября прокуратура провела обыски в Киевавтодоре, "Київшляхмосту" и еще десяти районных коммунальных учреждениях этого профиля. Их сотрудников заподозрили в присвоении и растрате бюджетных средств.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Прокуратура проводит обыски на коммунальном предприятии "управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Голосеевского района города Киева"

Во вторник, 5 октября 2021 года, Голосеевская окружная прокуратура города Киева совместно с Голосеевским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве проводит обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района города Киева" в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным расследованием установлено, что должностными лицами коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района города Киева" по результатам проведения конкурсных торгов, необоснованно предоставлено преимущество подконтрольным предприятиям, и на основании заключенных договоров перечислены на их счета бюджетные средства за работы по реконструкции системы теплоснабжения, которые выполнялись по завышенным ценам и не в полном объеме.

Указанные действия повлекли убытки территориальной общине на сумму более 2 миллионов гривен.

В ходе обыска обнаружены и изъяты документы о проведении тендерной закупки и финансово-хозяйственных взаимоотношений коммунального предприятия с частным обществом. По изъятым документам будут назначены экспертизы.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Примечание: в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.