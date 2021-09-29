По его словам, эксперты предоставят юридически-правовую оценку всем упрекам, которые звучали на протяжении последних месяцев. Кличко отметил, что выводы должны быть сделаны независимой стороной для адекватной реакции на них.
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Мэр говорит о спланированной дискредитации
Нам крайне важно, чтобы была обнародована объективная информация, а не манипуляции, которые происходят в последнее время,
– подчеркнул Кличко.
Он также возмутился, что ряд массовых обысков на коммунальных предприятиях и в подразделениях столичной власти парализовал их работу. По мнению политика, такие действия являются спланированной кампанией для давления на власти города.
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Кличко воспринял обвинения как личный вызов
Мэр Киева предположил, что определенным силам не нравятся позитивные изменения в столице и ее упорядочение. Именно из-за этого якобы звучат постоянные обвинения и искаженная информация. В качестве примера он привел ложное освещение деятельности муниципальной стражи, проблем парковки.
"Эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и меня лично, на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов. И делается это с одной целью – осквернить мою репутацию и создать почву, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого выбрали киевляне",
– резюмировал Кличко.
Кличко согласился на антикоррупционную проверку властей Киева независимыми юристами / Смотрите видео "Прямого" :
"Война" с КГГА: предыстория
- В конце мая на ряде коммунальных предприятий КГГА прошли обыски. Тогда в ГФС их объяснили доказательством исчезновения из городского бюджета Киева десятков миллионов гривен. При этом обещанные работы якобы были выполнены.
- Кроме того, ГБР искало документы о начислении надбавок к зарплатам городских чиновников в течение 2018 – 2020 годов. Впрочем, по данным КГГА, никакого компромата найти так и не удалось.
- В июле появилась информация о том, что Офис президента якобы рассматривает три кандидатуры на должность главы КГГА для замены Кличко.