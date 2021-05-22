По его словам, у ГФС есть доказательства, что из бюджета столицы ряд компаний получили деньги за работы, которых на самом деле не выполнили. Причем речь идет о десятках миллионов гривен.

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Вадим Мельник показал слайды, на одном из которых изображен "комплекс, который строит туннели для метрополитена".

Вы видите предприятие, на котором за 80 миллионов гривен этот комплекс был отремонтирован. Нами собраны доказательства, что этот комплекс не ремонтировали,

– заявил он.

И уточнил: "Проводили ли вообще ремонт этого оборудования – мы будем во время досудебного расследования узнавать".

При этом глава ДФС еще раз подчеркнул, что "80 миллионов поступили на счета предприятия, по которому собраны доказательства, что оно ремонта такой техники не совершало".



Слайд ГФС о метрополитене / Скриншот с эфира "Свободы слова Савика Шустера"

Другие примеры возможной коррупции в Киеве, указанные Мельником

Ремонт трамвайных путей, которого в действительности не было.

Стоимость ремонта одного километра – 82 миллиона гривен.



Слайд ДФС о трамвайной колее / Скриншот из эфира "Свободы слова Савика Шустера"

Директор одного из обществ пользовался землей Киева 7 лет – и не платил при этом арендной платы.

Набежало за это время 19 миллионов неуплаченных гривен. Мужчина сейчас в розыске.

Примечательно, что договора аренды с городской администрацией у него не было.

Подобных случаев нарушений отношений земельного характера следствие насчитало на 100 миллионов гривен.



Слайд ГФС о земельных махинациях / Скриншот с эфира "Свободы слова Савика Шустера"

Пример, который касается Киевтеплоэнерго.

На строительно-монтажные ремонтные работы выдали из бюджета по условиям тендера 260 миллионов.

16 из них перечислили предприятию, которое даже не имеет возможности выполнять эти работы.

20 миллионов перечислили на фиктивные предприятия.



Слайд ГФС по Киевтеплоэнерго / Скриншот с эфира "Свободы слова Савика Шустера"

Обыски в Киеве: что случилось

11 мая прокуроры заявили, что совместно с ГФС, полицией и СБУ проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения деньгами столичного и государственного бюджетов.

В течение нескольких дней в Киеве в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур и по месту жительства фигурантов уголовных производств провели более 60 обысков.

По результатам следственных действий сообщение о подозрении вручили 11 людям.