За його словами, ДФС має докази, що з бюджету столиці низка компаній отримали гроші за роботи, яких насправді не виконали. Причому мовиться про десятки мільйонів гривень.

Зверніть увагу Новини Києва: РНБО нібито готується усунути Кличка з посади, – ЗМІ

Чому правоохоронці проводили масові обшуки в Києві

Вадим Мельник показав слайди, на одному з яких зображений "комплекс, який будує тунелі для метрополітену".

Ви бачите підприємство, на якому за 80 мільйонів гривень цей комплекс був відремонтований. Нами зібрані докази, що цей комплекс не ремонтували,

– заявив він.

І уточнив: "Чи проводили взагалі ремонт цього обладнання – ми будемо під час досудового розслідування дізнаватися".

При цьому глава ДФС ще раз наголосив, що "80 мільйонів надійшли на рахунки підприємства, по якому зібрані докази, що воно ремонту такої техніки не робило".



Слайд ДФС про метрополітен / Скриншот з ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

Інші приклади ймовірної корупції у Києві, вказані Мельником

Ремонт трамвайної колії, якого насправді не було.

Вартість ремонту одного кілометра – 82 мільйони гривень.



Слайд ДФС про трамвайну колію / Скриншот з ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

Директор одного з товариств користувався землею Києва 7 років – і не платив при цьому орендної плати.

Набігло за цей час 19 мільйонів несплачених гривень. Чоловік зараз у розшуку.

Примітно, що договору оренди з міською адміністрацією у нього не було.

Схожих випадків порушень відносин земельного характеру слідство нарахувало на 100 мільйонів гривень.



Слайд ДФС про земельні махінації / Скриншот з ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

Приклад, який стосується Київтеплоенерго.

На будівельно-монтажні ремонтні роботи видали з бюджету за умовами тендеру 260 мільйонів.

16 з них перерахували підприємству, яке навіть не має можливості виконувати ці роботи.

20 мільйонів перерахували на фіктивні підприємства.



Слайд ДФС про Київтеплоенерго / Скриншот з ефіру "Свободи слова Савіка Шустера"

Обшуки в Києві: що сталося

11 травня прокурори заявили, що спільно з ДФС, поліцією та СБУ проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння грошима столичного та державного бюджетів.

Упродовж кількох днів у Києві в службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур і за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень провели понад 60 обшуків.

За результатами слідчих дій повідомлення про підозру вручили 11 людям.

До теми Масові раптові облави та постановочні акції, – Кличко про обшуки у КМДА