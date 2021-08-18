У центрі Києва затримали чоловіка зі зброєю, який проривався до параду: відео
Джерело:Kievmap
Чоловік намагався проїхати до перекритої через репетицію параду зони та розмахував пістолетом перед поліцейськими. За це правоохоронці досить жорстко затримали його разом із другом.
Інцидент стався 18 серпня близько 17:40 у центрі Києва. Як зазначили очевидці, власник іномарки хотів проїхати вулицею Саксаганського попри встановлені конуси та наявність патрульних поліцейських.
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Чоловік нібито вийшов з машини та дістав зброю.
Відвезли до райвідділку
- За словами свідків, водій іномарки поводився неадекватно. Після зупинки він вибіг з машини та дістав пістолет.
- Поліцейські на це відреагували досить швидко. За лічені секунди зловмисник опинився на асфальті.
- Зусиллями 4 патрульних на нього вдягнули кайданки.
- Крім того, обличчям в асфальт поклали пасажира автівки.
Після затримання порушника спокою відвезти до відділку поліції. Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, невідомо. У відділі комунікації поліції Києва на дзвінки 24 каналу не відповідають.
Дивіться відео затримання чоловіка зі зброєю у центрі Києва: