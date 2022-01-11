На проспекті Науки сталася масова ДТП з 5 авто: кадри з місця пригоди

На проспекті Науки у Голосіївському районі Києва сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Кадри з місця подій оприлюднили по обіді 11 січня.

Учасниками автотрощі стали одразу п'ять автівок. Наразі про постраждалих нічого не відомо. Але на відео помітно, що деякі авто зазнали серйозних пошкоджень.

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Ефект метелика в дії

Імовірно, аварію спровокував хтось один, однак через погані погодні умови і слизьку дорогу вона викликала своєрідну ланцюгову реакцію.

Адже інкасаторське авто, мікроавтобус, а також легковики Skoda, Opel та Hyundai буквально вишикувалися вервечкою – кожна з машин врізалася у наступну.

На проспекті Науки зіштовхнулися одразу 5 авто: відео

Текст публікації телеграм-каналу "Київ зараз":

Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Науки. "Паровозик" з 5 машин.