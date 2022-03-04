Ракетні удари фактично повністю зруйнували Бородянку на Київщині

Російські загарбники намагаються завдати потужного удару по цивільній інфраструктурі міст України. Напередодні вони атакували Бородянку, що у Київській області.

В Офісі генпрокурора розповіли про військові злочини Росії на Київщині. Від 24 лютого загарбники здійснили там 47 обстрілів цивільних об'єктів.

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Бородянку зруйнували

Там також зазначили, що прокурори Київщини вже зареєстрували 69 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії. Зокрема – через розбомблену окупантами Бородянку.

Ракетними ударами та артилерією практично повністю зруйновано цивільну інфраструктуру міста Бродянка та приватний сектор міста Буча,

– мовиться у повідомленні.

Раніше очільник українського МЗС показав у мережі шокуючі наслідки російської атаки на Бородянку. Він закликав негайно закрити небо над Україною. "Дійте зараз", – наголосив міністр.

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