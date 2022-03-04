Це – актуальна інформація станом на 4 березня о 6:00. Відповідний допис з'явився на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

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ЗСУ пояснили ситуацію

Там наголосили, що водночас ворог намагається послабити спротив у заблокованих населених пунктах. Втім, у ході виконання цих завдань, окупанти вже вичерпали основну частину оперативних резервів.

Через це вони почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань російських окупантів вже ввели в операцію.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що влада готує мешканців столиці до ймовірних складних подій. При цьому, настрій у місті – бойовий та патріотичний,

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