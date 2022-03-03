Міський голова Києва зазначив, що кияни мають робити усе, щоб зберігати спокій, це дозволить місту готуватись до нових загроз.

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Блок пости, обмежений рух транспорту, комендантська година – я прошу вас дотримуватись цих ключових правил. Це дозволить бути в безпеці – це зараз вкрай важливо,

– сказав міський голова.

За його словами, зараз для цього робляться усе можливе.

"Ми все зможемо пройти достойно і ми переможемо, тому що ми українці і ми разом. Все буде – Україна", – резюмував Кличко.

Зазначимо, що минула ніч була відносно спокійно. Місцеві заявляють, що чули 3 – 4 вибухи. За попередньою інформацією повітряні ракети ворога були збиті силами проти повітряної оборони. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється.

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