Як зазначили у Нацполіції України, заявки від населення до ДСНС не надходили.

Важливо Як Україна пережила ніч на 3 березня в умовах війни

Наші ППО успішно збили ворожі ракети

За попередньою інформацією повітряні об'єкти ворога були збиті силами проти повітряної оборони. Інформація про кількість та місце вибухів уточнюється. Підрозділи ДСНС не залучалися.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти намагаються дістатись північних районів Києва. Водночас вони стараються уникнути будь-якої "зустрічі" з українськими військовими.

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