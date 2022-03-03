Відомо, що російські окупанти намагаються наступати із Сіверського напрямку. Адже там вони не зазнали жодних перемог. Про це повідомили в оперативному зведенні ЗСУ 3 березня.

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Окупанти знову гатили по мирних районах Охтирки, Сум, Лебедина тощо. Адже захопити їм нічого не вдалося. А стріляти в мирне населення – для них єдиний "подвиг".

На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва,

– мовиться в повідомленні.

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