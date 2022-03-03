Известно, что российские оккупанты пытаются наступать с Северского направления. Ведь там они не одержали никаких побед. Об этом сообщили в оперативной сводке ВСУ 3 марта.

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Оккупанты снова били по мирным районам Ахтырки, Сум, Лебедина и т.д. Но захватить им ничего не удалось. А стрелять в мирное население – для них единственный "подвиг".

На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева,

– говорится в сообщении.

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